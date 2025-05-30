В Ивантеевке проводится капитальный ремонт котельной «Заводская» на ул Ленина

Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов вместе с профильным заместителем главы Екатериной Носачевой 29 мая проинспектировали ход ремонтных работ на котельной «Заводская» в Ивантеевке. Объект теплоснабжения на улице Ленина — 1966 года постройки. Котельная обеспечивает ресурсом порядка 20 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На объекте трудятся 14 человек. Для контроля в режиме реального времени установлено видеонаблюдение. Сейчас активно ведутся сварочные и демонтажные работы. Ремонтируют котельную в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы. По этой программе в округе Пушкинский сейчас ремонтируется 21 объект.

«Эта котельная, безусловно, важный объект. По факту здесь 6 котлоагрегатов. Демонтирован котел КВ-ГМ-30, параллельно будет демонтирован второй котел — это два основных самых крупных котла, которые несут всю нагрузку. Задача — до 1 сентября выполнить монтаж этих двух котлоагрегатов, произвести пусконаладку, чтобы они уже в сентябре были готовы к последующей эксплуатации. Помимо этого, один котел ДКВр уже капитально отремонтирован, заканчиваются работы по обмуровке, один котел здесь по инвестпрограмме в прошлом году был капитально отремонтирован и один котел ДКВ будет меняться в течении следующего отопительного периода. Мощность всей котельной позволяет вести такие работы. Помимо перечисленного, здесь выполняется сейчас химводоподготовка, меняются сетевые насосы. Одно из основных мероприятий — перевод этой котельной с парового режима на водогрейный, это позволит сэкономить много ресурсов и улучшить качество теплоснабжения наших жителей», — прокомментировал глава округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев, что для Подмосковья очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев.