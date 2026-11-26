Строительная готовность нового корпуса «Образовательного центра №2» в Ивантеевке превысила 30%. Пристройку на 350 учеников планируют завершить в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Ивантеевке Пушкинского городского округа продолжают строить новый корпус «Образовательного центра №2» по адресу: улица Хлебозаводская, д. 18. Готовность объекта составляет более 30%. Строители прокладывают наружную теплотрассу, выполняют кладочные работы и монтируют внутренние инженерные системы.

В корпусе площадью более 6 тыс. кв. м разместят учебные классы на 350 учеников, библиотечно-информационный центр и кабинеты для творческих занятий. На прилегающей территории обустроят игровые площадки для младших школьников и спортивные зоны.

Работы финансируются из бюджета по программе Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Завершить строительство планируют в 2027 году.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.