В Ивановском остановили незаконную реконструкцию торговых объектов

По предписанию Госинспекции по недвижимости в ВАО с коммерческих зданий демонтировали самовольные пристройки и ограждения, восстановив свободный проход со стороны пешеходной зоны, сообщил начальник ведомства Иван Бобров.

Во время проверки территории ВАО инспекторы обнаружили, что на смежных участках были изменены габариты торговых объектов по адресу: улица Саянская, вл. 8Б и 8В.

«Территория была предоставлена в аренду строго для размещения и эксплуатации двух существующих коммерческих объектов. Несмотря на это, при отсутствии правовых оснований, в целях увеличения торговой площади были проведены работы по реконструкции строений», — отметил Бобров.

Он добавил, что в результате появились пристройки общей площадью около 400 кв. м, а также ограждения, перекрывающие доступ к зданиям со стороны тротуара

На данный момент все выявленные нарушения устранены в добровольном порядке.

Глава инспекции также напомнил, что о возможных самостроях или незаконных строительных работах можно оперативно сообщить через чат-бот «Самострой.net» в Telegram.