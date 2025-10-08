сегодня в 21:00

В Истре завершен ремонт кровли над актовым залом в школе имени Лермонтова

В муниципальном округе Истра завершены работы по ремонту кровли над актовым залом в школе имени М. Ю. Лермонтова. Обновление кровельного покрытия было проведено с целью повышения комфорта учебно-воспитательного процесса, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Ремонтные мероприятия включили замену поврежденных элементов конструкции. Благодаря проведенным работам значительно повысился уровень защиты здания от неблагоприятных погодных факторов. При выполнении ремонтных работ были соблюдены строгие нормы пожарной безопасности.

Специалисты подчеркивают важность своевременного ремонта объектов социальной инфраструктуры, поскольку поддержание зданий образовательных учреждений в надлежащем состоянии способствует созданию благоприятных условий для эффективного общеобразовательного процесса.

Теперь ученики и педагоги школы смогут комфортно заниматься воспитательной деятельностью в обновленном актовом зале, проводить концерты, спектакли и презентации в условиях современного и уютного пространства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.