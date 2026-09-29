В Истре ввели в эксплуатацию четыре дома в поселке «Кембридж»

Четыре малоэтажных дома построили в коттеджном поселке «Кембридж» в деревне Красный Поселок. Всего проект предусматривает семь очередей строительства.

В поселке работают детский сад и творческие мастерские. Для детей разных возрастов обустроены игровые площадки, для спокойного отдыха — отдельные зоны. Для прогулок оборудованы пять бульваров с ландшафтным дизайном. Также здесь есть футбольное поле, площадки для воркаута, баскетбола, хоккея и тенниса, зона для бега и спортивной ходьбы и падел-клуб.

Поселок построен в стиле классического английского городка. Въездная группа выполнена в виде замка, а фасады отличаются архитектурными решениями и цветом при сохранении единого стиля.

В Московской области девелоперы, в том числе ФСК, «Гранель», «Самолет», ПИК, Level Group и «Брусника», строят инфраструктуру вместе с жилыми домами в рамках комплексного развития территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.