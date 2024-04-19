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В Истре строят корпусы для проживания учащихся лицея им Долгих

В этом году в составе «Областного технолицея имени В. И. Долгих» появятся два кампуса для проживания учеников. На площадке в селе Павловская слобода городского округа Истра строители ведут монолитные работы по возведению зданий, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На объектах продолжаются монолитные работы по возведению несущих конструкций двух трехэтажных корпусов для проживания учащихся», — уточняется в сообщении.

Корпуса для проживания учащихся рассчитаны на 74 и 92 места. Общая площадь каждого здания — 3 тыс. кв. метров. В их составе предусмотрено размещение жилых помещений, столовой, медицинского блока, учебной зоны, административных и технических помещений.

На прилегающей территории будет выполнено комплексное озеленение. Здесь появятся места для отдыха, игровые площадки.

Завершить все работы и обеспечить ввод в эксплуатацию планируется до конца года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.