В Истре проходит плановый ремонт подъездов в многоквартирных домах

В этом году стартовал проект по обновлению пяти подъездов в многоквартирных домах, которые находятся в ведении АО «Истринская теплосеть», в соответствии с муниципальной программой «Создание современной комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба администрации Истры.

Работы проходят по следующим адресам:

ул. Главного конструктора В. И. Адасько, д. 2 (подъезд № 6).

ул. Советская, д. 39 А (подъезд № 1).

ул. Ленина, д. 72 (подъезд № 3).

ул. Рабочий проезд, д. 4 А (подъезды № 2 и № 3).

Ремонт пяти подъездов осуществляется за счет муниципального бюджета.

В этом году работы начались значительно раньше привычного срока. Уже в конце марта подрядные организации приступили к демонтажу и черновой отделке. В некоторых домах подготовительные работы уже завершены, и сейчас активно обсуждается с жителями выбор цветовой гаммы для стен подъездов.

В рамках комплексного ремонта подъездов будет выполнен широкий спектр работ:

Косметический ремонт стен и потолков.

Ремонт и покраска поручней.

Обновление и окраска поэтажных щитков.

Замена осветительных приборов.

Установка новых окон.

Замена входных и тамбурных дверей.

Обновление напольного покрытия на первом этаже.

Планируется, что ремонтные работы в полном объеме будут завершены до 30 сентября 2025 года.

В случае, если у вас возникнут вопросы, вы всегда можете связаться с круглосуточной диспетчерской службой АО «Истринская теплосеть» по телефонам:

8 (991) 650-68-80

8 (977) 115-76-74.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.