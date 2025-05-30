В Истре проходит плановый ремонт подъездов в многоквартирных домах
В этом году стартовал проект по обновлению пяти подъездов в многоквартирных домах, которые находятся в ведении АО «Истринская теплосеть», в соответствии с муниципальной программой «Создание современной комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба администрации Истры.
Работы проходят по следующим адресам:
- ул. Главного конструктора В. И. Адасько, д. 2 (подъезд № 6).
- ул. Советская, д. 39 А (подъезд № 1).
- ул. Ленина, д. 72 (подъезд № 3).
- ул. Рабочий проезд, д. 4 А (подъезды № 2 и № 3).
Ремонт пяти подъездов осуществляется за счет муниципального бюджета.
В этом году работы начались значительно раньше привычного срока. Уже в конце марта подрядные организации приступили к демонтажу и черновой отделке. В некоторых домах подготовительные работы уже завершены, и сейчас активно обсуждается с жителями выбор цветовой гаммы для стен подъездов.
В рамках комплексного ремонта подъездов будет выполнен широкий спектр работ:
- Косметический ремонт стен и потолков.
- Ремонт и покраска поручней.
- Обновление и окраска поэтажных щитков.
- Замена осветительных приборов.
- Установка новых окон.
- Замена входных и тамбурных дверей.
- Обновление напольного покрытия на первом этаже.
Планируется, что ремонтные работы в полном объеме будут завершены до 30 сентября 2025 года.
В случае, если у вас возникнут вопросы, вы всегда можете связаться с круглосуточной диспетчерской службой АО «Истринская теплосеть» по телефонам:
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.
«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.