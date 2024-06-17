В Истре продолжается капремонт детского сада № 46

В городском округе Истра в поселке Глебовский продолжается капитальный ремонт детского сада № 46. Ремонтные работы ведутся в рамках реализации Госпрограммы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Здание детского сада 1987 года постройки. С момента открытия капитальный ремонт не проводился. Многие помещения уже не соответствуют современным стандартам. Капитальный ремонт решит эти задачи. В ходе работ будут приведены к современным стандартам все помещения детского сада, которые технически возможно исправить.

В настоящее время активно ведутся следующие работы: прокладка внутренних инженерных сетей (отопление, водоснабжение, водоотведение, электроснабжения, сети связи и пр.); внутренние отделочные работы — штукатурка стен, устройство стяжки, облицовка стен и полов плиткой и пр.; устройство новой кровли с ремонтом основания; устройство вентилируемого фасада.

Предчистовая отделка выполнена на 90%. Чистовая отделка завершена на 25%, столько же составляет готовность инженерных коммуникаций. Фасадные работы завершены на 40%, а кровля готова почти на 50%.

Строительная готовность объекта в целом оценивается более 65%. Работы ведутся в графике без отставаний. Этому способствует достаточное количество рабочего персонала на объекте — 53 работника, 3 человека инженерно-технического персонала.

Завершить все ремонтные работы на объекте планируется к началу нового учебного года. В конце августа работы должны быть завершены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.