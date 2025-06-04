В Истре обсудили текущую работу по капремонту образовательных учреждений округа

В рамках рабочего совещания обсудили текущую работу по капремонту образовательных учреждений округа Истра, а также стартовавший с началом летних каникул проект по профориентации старшеклассников. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом году в рамках госпрограммы при поддержке губернатора Андрея Воробьева в муниципальном округе Истра проводится капремонт сразу 2-х образовательных учреждений. А в общей сложности за последние 5 лет капитальное преображение коснулось, вместе с текущими объектами, 7 образовательных учреждений округа.

На данный момент все работы идут по графику.

Строительная готовность Лицея города Истра составляет 60%. На площадке сейчас трудятся более 80 человек. Строители практически завершили штукатурные работы, выполнили большую часть работ по монтажу вентиляции, систем горячего и холодного водоснабжения и приступили к чистовой отделке внутренних помещений. Практически завершены кровельные работы, в активной стадии обновление фасада здания.

Готовность второго объекта — общеобразовательной школы в поселке Снегири — также составляет более 60%. В здании сейчас проводится устройство монолитных перекрытий, возводятся каменные перегородки, идут штукатурные работы. Практически завершена установка пластиковых окон, более чем на 50% выполнены фасадные работы, параллельно идет устройство кровли. В строительных работах задействованы более 50 человек.

Срок завершения капремонтов на обоих объектах — конец августа, чтобы уже 1 сентября ребята смогли приступить к обучению.

Вторым вопросом совещания стало обсуждение проекта по профориентации для старшеклассников «Билет в будущее».

В течение июня для обучающихся будут организованы экскурсии на 18 ведущих предприятиях муниципального округа Истра. Основная цель — познакомить ребят с различными профессиями и особенностями производств, чтобы помочь в дальнейшем самоопределении.

Проект рассчитан для обучающихся 8 — 10 классов. Планируется, что в летних экскурсиях примут участие порядка 280 старшеклассников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области фиксируется высокий темп строительства школ. В регионе получается сдавать школы заранее, потому что 1 сентября, по словам Воробьева, — это всегда долгожданный день.

«Невозможно сдать школу 1 октября или 1 ноября. Точнее, возможно, но не нужно. Поэтому прошу вас, все, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, реагентов, как и мероприятий, посвященных новому учебному году, педсобраний, готовить заранее», — сказал губернатор.