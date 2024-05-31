В Истре начали ремонтно-восстановительные работ объектов культуры

сегодня в 20:29

В городском округе Истра начался сезон ремонтно-восстановительных работ объектов культуры. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В конце апреля приступили к текущему ремонту центральной входной группы Костровского ДК.

К настоящему моменту работы по устройству плиточного покрытия площадки крыльца и ступеней уже выполнены в полном объеме.

В ближайшее время здесь проведут ремонтные работы по замене плиточного покрытия на входной группе. Также отремонтируют ограждающие конструкции по периметру крыльца. Восстановительные работы включают и реставрацию мозаики на фасаде здания.

Сроки выполнения работ — до конца июля, однако подрядчик планирует выполнить работы в середине июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.