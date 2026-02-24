сегодня в 16:37

В Истре монтируют фасад пристройки к Покровской школе

В деревне Покровское городского округа Истра 24 февраля подрядчики начали облицовку фасада пристройки к школе и готовятся к запуску тепла в здании. Завершить наружные работы планируют в начале марта, а ввод объекта намечен на 1 сентября 2026 года.

Строители смонтировали вокруг здания леса и приступили к облицовке фасада. На уровне всех трех этажей специалисты закрепляют плиты из серого керамогранита размером 60×60 см. Следующим этапом станет укладка бежевых элементов. Завершить работы по наружным стенам планируется в первых числах марта.

Параллельно в новом корпусе готовят систему теплоснабжения. В тепловом узле устанавливают задвижки и подводят заземление, продолжается монтаж отопления и трубопроводов. Рабочие готовятся к установке радиаторов и сверлят отверстия для устройства бытовой канализации.

«На этой неделе планируем подвести электричество к оборудованию и провести испытания. Со следующей недели запустим тепло в здание», — отметил начальник участка подрядной организации ООО «Валенсия» Хусейн Ахметов.

Он добавил, что пока помещения прогревают тепловыми пушками. По его словам, работы идут по графику.

Пристройку к Покровской СОШ на 250 мест возводят по инвестиционному соглашению. Ввести объект в эксплуатацию планируется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.