В Истре к школе в Новопетровском построят корпус на 300 мест

Пристройку к школе в селе Новопетровское городского округа Истра возводят для ликвидации второй смены. Новый корпус на 300 учеников планируют завершить в 2027 году, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Работы ведут по нацпроекту «Молодежь и дети» в рамках госпрограммы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Площадь трехэтажного здания превысит 6,6 тыс. кв. метров. В нем будут обучаться школьники среднего и старшего звена, а для младших классов организуют переход по закрытому переходу в новый корпус.

В пристройке разместят учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, столовую с отдельной зоной для начальных классов на первом этаже, а также кабинеты медицинской и психолого-педагогической помощи.

Существующее здание школы построено в 1958 году и рассчитано на 350 мест, однако сейчас в нем учатся более 500 детей. Новый корпус позволит отказаться от второй смены и улучшить условия обучения. По данным инспекторов ведомства, строительная готовность объекта составляет 19%: завершены работы по подземной части, ведется возведение надземных конструкций.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.