В Хорловской школе под Воскресенском завершат капитальный ремонт к сентябрю

В поселке Хорлово под Воскресенском продолжается капитальный ремонт средней школы «Наши традиции» по нацпроекту «Молодежь и дети». Обновленное здание откроется для учеников в сентябре 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В средней школе «Наши традиции» в поселке Хорлово под Воскресенском ведутся масштабные демонтажные работы. Подрядчик снимает деревянные полы в спортивном зале, разбирает перегородки в кабинетах и удаляет старую штукатурку со стен.

Двухэтажное здание площадью более 2800 квадратных метров полностью обновят. Планируется капитальный ремонт фасада и крыши, замена всех коммуникаций и сантехники. Для повышения безопасности установят современные системы видеонаблюдения и противопожарные системы.

В рамках ремонта рабочие приведут в порядок спортзал и столовую, благоустроят территорию, а также закупят новую мебель и оборудование. В работах задействованы 53 специалиста.

Школа, построенная в 1960 году, давно нуждалась в капитальном ремонте. Завершить все работы планируют к сентябрю 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.