В Химках завершили фасадные работы школы на 1 100 учеников в ЖК «1-й Шереметьевский»

Фасадные работы в новой школе на 1 100 мест в жилом комплексе «1-й Шереметьевский» в Химках завершены, сейчас ведется внутренняя отделка и благоустройство территории, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В Химках завершили монтаж фиброцементных панелей на фасаде здания школы, строящейся в жилом комплексе «1-й Шереметьевский». Девелопер ФСК приступил к внутренней отделке помещений, установке дверей, устройству бассейна и каркаса амфитеатра. Одновременно благоустраивается прилегающая территория: создается основание для стадиона, во внутреннем дворе прокладываются дорожки. Сдача школы в эксплуатацию запланирована на 2026 год.

Новое учебное заведение площадью почти 20 тысяч кв. метров рассчитано на 1 100 учеников и возводится в районе Подрезково. Здание переменной этажности включает два спортивных зала, актовый зал на 550 мест, библиотеку, помещения для проектной и исследовательской работы, а также собственный бассейн.

На территории школы появятся озелененный сквер, футбольное поле, площадки для баскетбола, воркаута и активных игр для младших школьников. ЖК «1-й Шереметьевский» реализуется под брендом «1-й ДСК» в 10 км от МКАД по Ленинградскому шоссе и включает пять жилых корпусов на 4 230 квартир. Два корпуса уже сданы в эксплуатацию, завершение всего проекта намечено на 2028 год.

В Московской области девелоперы строят не только жилые дома, но и необходимую инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области фиксируется высокий темп строительства школ. В регионе получается сдавать школы заранее, потому что 1 сентября, по словам Воробьева, — это всегда долгожданный день.

«Невозможно сдать школу 1 октября или 1 ноября. Точнее, возможно, но не нужно. Поэтому прошу вас, все, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, реагентов, как и мероприятий, посвященных новому учебному году, педсобраний, готовить заранее», — сказал губернатор.