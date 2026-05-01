В Химках завершили более половины капремонта Луневской школы

Капитальный ремонт Луневской средней школы на улице Гаражной в поселке Лунево городского округа Химки выполнен более чем на 50%. Работы планируют завершить к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капремонт ведется по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках задач нацпроекта «Молодежь и дети». Строительная готовность здания превышает 50%.

«В настоящее время на объекте задействованы 115 рабочих и одна единица техники. Завершены демонтажные работы, ведутся общестроительные и отделочные работы, ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных коммуникаций», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В здании площадью 8628,2 кв. м обновят фасад и входную группу, заменят кровлю, инженерные сети, радиаторы и сантехническое оборудование. Также предусмотрены внутренняя отделка помещений, замена полов, потолков, окон и дверей, поставка новой мебели и благоустройство прилегающей территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.