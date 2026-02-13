В Химках завершают строительство школы на 1 100 учеников в ЖК «1-й Шереметьевский»

В жилом комплексе «1-й Шереметьевский» в городском округе Химки завершается строительство школы на 1100 учеников, сдача объекта запланирована на 2026 год, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В районе Подрезково городского округа Химки строится современная школа площадью 19 683,4 кв. метра. Учебное заведение рассчитано на 1100 учеников и включает здание переменной этажности от одного до четырех этажей. В школе предусмотрены два спортивных зала, актовый зал на 550 мест, библиотека, а также помещения для проектной и исследовательской работы с лабораторными и выставочными пространствами. Одной из особенностей станет собственный бассейн.

На прилегающей территории обустроят озелененный сквер и спортивные зоны: футбольное поле, площадки для баскетбола, воркаута и активных игр для младших школьников.

Жилой комплекс «1-й Шереметьевский» реализуется под брендом «1-й ДСК» в 10 км от МКАД по Ленинградскому шоссе. Проект включает пять жилых корпусов на 4230 квартир и будет полностью завершен в 2028 году.

Застройщики Подмосковья, такие как компания ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК и другие, возводят социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных средств.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.