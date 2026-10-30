В Химках завершают ремонт подъездов на улице Строителей и Юбилейном проспекте

Ремонт подъездов на улице Строителей и Юбилейном проспекте в Химках вышел на завершающий этап. Всего в 2026 году в городе планируют обновить 60 подъездов в 20 многоквартирных домах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сейчас работы ведутся в 40 подъездах Химок, где выполнено около 70% запланированных мероприятий. Еще 20 подъездов предстоит охватить ремонтом. Все работы планируют завершить до конца года.

В подъездах красят стены, потолки, перила, поручни, трубы и радиаторы отопления, ремонтируют участки напольного покрытия, меняют светильники, выключатели и почтовые ящики. Также проводят остекление, ремонтируют или заменяют оконные рамы в местах общего пользования. Во входных группах обновляют козырьки, дверные проемы и доводчики.

«Подъезд — это место, которое мы видим каждый день. Именно с него начинается ощущение уюта и порядка в доме: чистота, свет, исправные окна и входная группа. Поэтому ремонт подъездов — это не формальность, а реальное изменение качества жизни в каждом доме», — прокомментировала глава Химок Инна Федотова.

Ремонт подъездов — часть программы обновления жилого фонда Подмосковья. С 2025 года эти задачи реализуют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который объединяет направления развития жилья, дорог, городской среды и коммунального хозяйства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.