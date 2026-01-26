В Химках завершается строительство первой очереди складского комплекса для малого бизнеса

В Химках подходит к завершению первый этап строительства современного комплекса складских помещений для малого бизнеса. Объект возводится на улице Заводской, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В Химках завершаются работы по строительству первой очереди комплекса складских зданий, который реализует акционерное общество «Образ Жизни». Комплекс расположен на улице Заводской, дом 1. За строительством следят инспекторы главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Проект предусматривает создание современной инфраструктуры для поддержки малого бизнеса. Комплекс строится в два этапа и будет включать восемь зданий, предназначенных для аренды под склады, производственные цеха, офисы и творческие пространства. Общая площадь помещений составит около 32 тысяч квадратных метров. Арендаторам предложат площади от 168 до более 400 квадратных метров.

Для обеспечения комфортной температуры в зданиях установят две собственные котельные мощностью по 3 мегаватта каждая. Комплекс расположен в двух километрах от МКАД, рядом с железнодорожной станцией «Химки» и аэропортом Шереметьево, что делает его удобным для предпринимателей.

Ожидается, что запуск первой очереди состоится в первом квартале 2026 года, а завершение всего проекта — в третьем квартале 2026 года. Реализация комплекса создаст новые рабочие места и будет способствовать экономическому развитию Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.