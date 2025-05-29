В Химках стартовал ремонт подъездов

В Химках стартовали работы по обновлению подъездов многоквартирных домов. Уже приступили к дому №16 на улице Спартаковская. Специалисты приведут в порядок входные группы, полы, стены и инженерные коммуникации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Бригады приступили к начальному этапу — очистке стен. В рамках ремонта будут проведены грунтовка, шпаклевка и покраска стен, обновление потолков, замена плитки, а также окраска перил и электрощитов. Для покраски будет использоваться стойкая эмульсионная краска, которая подходит для интенсивной эксплуатации.

«Всего в рамках программы в этом году планируется отремонтировать 107 подъездов. Работы разделены на участки и будут выполняться поэтапно, план работ составили с учетом пожеланий жителей», — поделился ведущий инженер Омар Худаверзиев.

В каждом подъезде приведут в порядок входные группы, заменят напольное покрытие, обновят окна, стены и потолки. Особое внимание уделят почтовым ящикам, электрической проводке и мусоропроводам.

Ремонтные работы охватят дома как в Старых, так и в Новых Химках, а также в микрорайонах Левобережный, Сходня и Подрезково. Обновление направлено на создание более комфортной и безопасной среды для жителей. Завершить ремонт всех подъездов планируют к концу сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.