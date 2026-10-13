В Химках ремонтируют кровли, фасады и инженерные системы жилых домов

Программа капитального ремонта на 2026 год в Химках включает обновление кровель, фасадов, инженерных систем и замену лифтов. Работы ведутся в Старых и Новых Химках, Подрезково, Сходне и Левобережном, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Химках по программе капитального ремонта на 2026 год ремонтируют кровли и фасады, обновляют инженерные системы и меняют лифтовое оборудование. Работы идут в Старых и Новых Химках, Подрезково, Сходне и Левобережном.

В зависимости от состояния домов проводят локальный ремонт или комплексное обновление коммуникаций и оборудования. Особое внимание уделяют надежности и безопасности общего имущества. Работы по газовому оборудованию завершены в 96 домах. Всего по различным направлениям капремонта работы завершены на 106 запланированных объектах.

Программу реализует фонд капитального ремонта Московской области. Качество проверяют на всех этапах, объекты принимают с участием профильных специалистов и представителей общественности.

Городские службы держат на особом контроле адреса, где задерживается начало работ. Совместно с фондом и подрядчиками они работают над соблюдением установленных сроков.

Капремонт и содержание многоквартирных домов — важные направления работы правительства Московской области под руководством губернатора Андрея Воробьева. Приоритеты включают своевременное обновление жилого фонда, модернизацию инженерных систем, ремонт кровель и фасадов, поддержание надлежащего состояния подъездов и придомовых территорий.

Канал администрации Химок в MAX: https://max.ru/gohimkiadm

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.