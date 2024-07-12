В Химках рабочие приступили к внутренней отделке детского сада на 320 мест

В городском округе Химки продолжается реконструкция детского сада «Радуга» на Юбилейном проспекте. Специалисты уже приступили к внутренней отделке здания, а также готовят территорию для проведения работ по благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Проверили ход строительства представители родительской общественности, первый заместитель главы муниципалитета Кристина Мадатова, руководитель Управления строительства Роман Глаголев и муниципальный депутат Юлия Ишкова.

«Сейчас специалисты приступили к внутренним работам. Уже установили пластиковые окна, продолжают оформлять групповые помещения, санузлы. Кроме того, в здании оборудуют системы отопления, канализации и электроснабжения», — сказала Ишкова.

Депутат также отметила, что к капитальному ремонту детского сада «Радуга» приступили в прошлом году. Дошкольное учреждение рассчитано на 320 мест. Здесь будут кабинеты для развивающих занятий, спальни, игровые зоны для детей разных возрастов, медицинский пункт. На территории образовательного заведения обустроят игровые площадки, а возле входа разместят зону с навесом для хранения колясок и санок.

Также ход работ проверили депутаты Совета депутатов Руслан Шаипов и Валентин Герасимов.

«Реконструкция позволит увеличить площадь учебного заведения практически в два раза — до 4,8 тыс. кв. метров. Новое здание возводят в рамках народной программы партии «Единая Россия», — рассказал депутат совета депутатов Валентин Герасимов.

Ранее глава Химок Дмитрий Волошин вместе с жителями дал старт строительству новой школы на 1 100 мест и детского сада для 300 малышей на территории ЖК «Квартал Ивакино». Оба здания спроектированы с учетом принципов комфорта и безопасности.

Завершить строительство планируют в 2026 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.