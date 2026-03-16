В Химках продолжают капремонт Луневской школы

Капитальный ремонт Луневской школы в Химках завершат к 1 сентября 2026 года, готовность объекта превышает 33%. Ход работ 13 марта проверили глава округа Инна Федотова и депутат Госдумы Ирина Роднина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Химок Инна Федотова вместе с депутатом Государственной думы Ириной Родниной и лидером движения общественной поддержки Георгием Шишкиным осмотрели здание школы. В проверке также участвовали представители педагогического коллектива и родительской общественности.

По словам Инны Федотовой, проект реализуют по просьбам жителей, которые они озвучивали на выездных администрациях и встречах с представителями власти.

Строители завершили демонтажные и кровельные работы. Сейчас на объекте выполняют общестроительные и отделочные работы. Общая площадь здания превышает 8,5 тыс. кв. метров.

В школе обновят фасад и входную группу, проведут кровельные работы и внутреннюю отделку, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехнику, полы и потолки, окна и двери. Также завезут новую мебель и благоустроят прилегающую территорию.

«Такие проекты находятся на особом контроле депутатского корпуса. Наша задача — не просто обновлять здания, а создавать современную образовательную среду, в которой детям будет комфортно учиться, а педагогам — работать», — подчеркнула Роднина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.