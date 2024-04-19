В Химках построят современный жилой район с детсадами, школой и поликлининикой

В подмосковных Химках на Рабочей улице построят современный жилой район, обеспеченный детскими садами, школой, поликлиникой и многофункциональным центром. Утвержден проект планировки комплексного развития территории нежилой застройки общей площадью 31,28 га, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Инвестора для развития территории определили на аукционе, инициированном правительством региона. Группа «Самолет» и администрация городского округа Химки подписали договор о комплексном развитии территории.

В рамках заключенного договора для переселения из ветхих домов застройщик передаст 10% от введенного в эксплуатацию жилья. В результате более 1 тыс. жителей Химок получат возможность переехать в современное и комфортное жилье. Каждую квартиру передадут новоселу с чистовой отделкой и установленной сантехникой.

Все объекты социальной инфраструктуры будут расположены в непосредственной близости от дома. На обновленной территории построят школу для 1 650 детей и три детских сада, рассчитанных на 800 воспитанников. Также девелопер возведет поликлинику на 215 посещений в смену, МФЦ, отделение почты и опорный пункт полиции.

Выпить кофе, сходить за продуктами, поужинать или посетить салон красоты можно будет прямо на первых этажах жилого комплекса — 20 тыс. кв. метров отдадут под коммерческую инфраструктуру.

Для поддержания здорового образа жизни девелопер создаст на территории спортивные и игровые площадки. Дворы закроют от автомобилей и благоустроят.

На придомовой территории установят контейнеры для раздельного сбора отходов. Места для хранения машин предусмотрены на многоуровневых и подземных паркингах.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.