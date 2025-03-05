На территории торгового центра «МЕГА» в Химках построят акватермальный комплекс «АэроТермы». Всесезонный курорт площадью 13,5 тыс. квадратных метров станет крупнейшим в регионе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Руководство «МЕГИ» и компании «Квантум групп» договорились о запуске акватермального комплекса на месте сгоревшего гипермаркета OBI. Посетителям будут предложены уникальные возможности для отдыха и оздоровления.

«МЕГА» продолжает работать над улучшением своего предложения для посетителей, обеспечивая широкий набор арендаторов не только в сегменте ритейла, но и в семейном досуге, развлечениях. Мы уверены, что «АэроТермы» будут не просто самым большим, но и уникальным по своей наполненности акватермальным комплексом для всей семьи, дающим еще один прекрасный повод для визита в «МЕГУ», — отметила генеральный директор «МЕГИ» Любовь Попова.

На территории торгового центра будут размещены бани, сауны и хаммамы, бассейны, SPA, кафе и рестораны, а на уличной территории комплекса — всесезонные термальные бассейны, зоны отдыха, загара и развлечений. Открытие комплекса запланировано на четвертый квартал 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.