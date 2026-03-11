В Химках построили новый цех фармсубстанций

Новый цех по производству активных фармацевтических субстанций построили в Химках на территории центра высоких технологий «ХимРар». После запуска предприятие увеличит мощности более чем в пять раз, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Двухэтажный производственный корпус площадью около 2,9 тыс. квадратных метров возвели в составе центра «ХимРар». В строительство инвестировали свыше 1 млрд рублей. Главгосстройнадзор Московской области завершил итоговую проверку и выдал заключение о соответствии объекта проектной документации. Ввод в эксплуатацию намечен на ближайшее время.

В новом цехе будут выпускать активные фармацевтические субстанции и разрабатывать полупродукты для их синтеза. На линии планируют производить компоненты для инновационных препаратов компании, в том числе для лечения ВИЧ-инфекции и заболеваний нервной системы.

После выхода на проектную мощность предприятие создаст до 50 рабочих мест. Производство развивает компания «АФС-Технологии», входящая в группу компаний «ХимРар». Проект поддержали фонд развития промышленности, министерство промышленности и торговли России и правительство Московской области. Реализацию сопровождал подмосковный центр содействия строительству.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«Мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.