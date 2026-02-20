В Химках Подмосковья построят футбольную базу к 2028 году

Строительство спортивной базы по футболу продолжается в деревне Мышецкое городского округа Химки. Рабочие выполняют устройство шпунтового ограждения котлована и вертикальную планировку территории, завершено заключение договоров на подключение к сетям водоснабжения, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Проект реализуется в рамках государственной программы Московской области. На площадке задействованы более 60 рабочих и шесть единиц техники. Ведутся работы по устройству шпунтового ограждения котлована, выполняются монолитные работы по возведению подпорной стены и вертикальная планировка территории. На объект доставлена буровая установка и экскаватор.

«На объекте задействованы более 60 человек и 6 единиц техники. Строители ведут работы по устройству шпунтового ограждения котлована, монолитные работы по устройству подпорной стены, вертикальную планировку территории. Заключены все договора по технологическому присоединению объекта к сетям водоснабжения», — сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

По его словам, работы идут по графику.

Новая база разместится на участке площадью 12,8 га. В состав комплекса войдут жилой корпус на 160 мест, в том числе для воспитанников ДЮСШ, медицинский центр и спортивный зал. Также предусмотрено строительство четырех футбольных полей, одно из них — с искусственным покрытием и трибуной на 500 зрителей. Для автономной работы создадут котельную, трансформаторную подстанцию и водозаборный узел. Завершить строительство планируют в сентябре 2028 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.