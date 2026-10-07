В Химках подготовили к вводу последний дом первой очереди «Нового Зеленограда»

Корпус на 448 квартир в жилом комплексе «Новый Зеленоград» в Химках получил заключение о соответствии проекту, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Главгосстройнадзор Подмосковья выдал заключение о соответствии проекту последнему дому первой очереди «Нового Зеленограда» в Химках. Корпус IV.05 на 448 квартир состоит из двух секций. В подземной части предусмотрены кладовые.

Новоселы будут заселяться в уже обжитую часть квартала. В шаговой доступности работают муниципальный детский сад на 190 мест, начальная школа, медицинский и спортивный центры, магазины, кафе и другие повседневные сервисы. Во второй очереди проекта планируют построить школу на 1325 мест.

Дворовую территорию площадью 2,5 га благоустроили: здесь обустроены детские и спортивные площадки, зоны для прогулок и отдыха. Рядом с корпусом организована открытая парковка более чем на 225 автомобилей.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.