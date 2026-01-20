В Химках открылся первый детский сад в ЖК «Квартал Ивакино»

В жилом комплексе «Квартал Ивакино» в Химках начал работу первый детский сад на 300 мест. Учреждение построено девелопером группы «Самолет» и передано администрации города, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В жилом комплексе «Квартал Ивакино» в Химках открылся первый детский сад, рассчитанный на 300 детей. Здание площадью более 4 тыс. кв. метров включает 12 групп для малышей от 2 до 7 лет. В новом учреждении смогут работать 60 сотрудников.

В детском саду оборудованы медицинский блок, пищеблок полного цикла, музыкальный и физкультурный залы, помещения для творческих кружков и кабинет логопеда. Для каждой группы предусмотрены отдельные прогулочные площадки с современным игровым оборудованием и безопасным покрытием, а также две спортивные площадки. Более половины дворовой территории озеленено.

ЖК «Квартал Ивакино» строится в шаговой доступности от набережной канала имени Москвы и Химкинского лесопарка. Проект предусматривает строительство трех детских садов, двух школ, поликлиники и физкультурно-оздоровительного комплекса. Сейчас ведется строительство первой школы и многоуровневого паркинга.

Социальная инфраструктура в жилых комплексах Подмосковья возводится за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.