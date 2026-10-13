В Химках обсудили ремонт крыши дома № 4 на улице Победы

Представители администрации и профильных организаций 13 октября встретились с жителями дома № 4 на улице Победы в Химках и обсудили ремонт кровли. В ближайшие дни администрация и управляющая компания обследуют здание и составят план дополнительных мероприятий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

13 октября в Химках состоялись встреча с жителями и осмотр многоквартирного дома № 4 на улице Победы. Главной темой стал ремонт кровли. В обсуждении участвовали представители администрации округа, фонда капитального ремонта, управляющей компании и жильцы.

Пояснения дали и. о. генерального директора фонда капитального ремонта Московской области Олег Алешин, заместитель главы городского округа Химки Юрий Андреев, генеральный директор ООО «Жилищник г. о. Химки» Татьяна Нагорнева и уполномоченный представитель главы округа Олег Шашахметов.

Участники встречи ответили на вопросы жителей и обозначили дальнейшие шаги. В ближайшие дни представители администрации и управляющей компании обследуют дом, оценят дефекты и сформируют план дополнительных мероприятий.

Контроль за ходом работ и обратную связь с жильцами обеспечат на всех этапах. Такой формат взаимодействия соответствует принципу «житель всегда прав», озвученному губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.