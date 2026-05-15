В Химках начали строить временный переход на станции

Строительство временного надземного пешеходного перехода началось на станции «Химки» в районе улицы Кирова. Объект возводят в рамках подготовки к запуску высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург и реконструкции станции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Химках продолжается подготовка к строительству ВСМ Москва — Санкт-Петербург. В апреле на станции «Химки» МЦД-3 завершили демонтаж старой платформы. После этого специалисты приступят к укладке дополнительных железнодорожных путей для будущей магистрали.

Часть работ уже ведется в районе перспективной станции «Монумент». Новые пути также пройдут через станции «Левобережная», «Химки», «Монумент», «Подрезково», «Сходня» и «Фирсановская».

Протяженность высокоскоростной магистрали составит 679 км. После запуска время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится примерно до 2,5 часа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.