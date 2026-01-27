В Химках начали строить современный складской комплекс площадью 4 800 кв м

В Химках стартовало строительство современного складского комплекса площадью около 4 800 квадратных метров, завершить работы планируют к декабрю 2027 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В городском округе Химки началось возведение нового складского комплекса общей площадью около 4 800 квадратных метров. Объект рассчитан на одноэтажную эксплуатацию и размещен на участке, предназначенном для многоцелевого производственного использования.

Проект предусматривает эффективную организацию складских помещений и направлен на развитие деловой активности в регионе. В строительстве используются материалы и продукция компаний, расположенных в Химках, что позволяет сократить сроки доставки комплектующих и повысить надежность поставок.

Работы финансируются за счет внебюджетных средств, что подчеркивает важность частных инвестиций для развития инфраструктуры Подмосковья. Завершить строительство планируется к концу декабря 2027 года. Реализация проекта создаст новые рабочие места и укрепит экономику региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.