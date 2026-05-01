В Химках начали строить детский сад на 500 мест

Строительство детского сада на 500 воспитанников началось в жилом комплексе «1-й Химкинский» в Химках. Девелопер уже приступил к земляным работам и завершает подведение инженерных сетей к площадке, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Образовательное учреждение возводят одновременно с первыми корпусами жилого комплекса, чтобы обеспечить местами в детсадах будущих жителей квартала. Общая площадь здания составит 6,1 тыс. кв. метров. Проект разработан индивидуально: фасады выполнят в коричнево-песочных и серых тонах, их украсят ризалиты со скатными крышами, а входные группы оформят латунными металлическими кассетами.

Внутри разместят игровые помещения, залы для музыки и физкультуры, медицинский блок с кабинетом логопеда и процедурной, а также пищеблок полного цикла. Прилегающую территорию благоустроят: оборудуют игровые и спортивные площадки, зоны отдыха с теневыми навесами и карман для высадки пассажиров. Завершить строительство планируют в конце 2028 года.

ЖК «1-й Химкинский» занимает почти 100 га. В составе проекта предусмотрено семь социальных объектов — две школы, четыре детских сада и поликлиника, а также парк и спортивный комплекс с термами и СПА. Сейчас строятся четыре корпуса, ввод первого дома намечен на конец 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.