В Химках начали реконструкцию торгового объекта

Рынок «Ленинградка» в Химках, которому более 10 лет, приведут в соответствие и обновят внешний облик. На территории 5 корпусов, более 200 торговых точек. Здесь можно приобрести все для строительства и ремонта.

С октября 2023 года ведомство совместно с администрациями городских округов Подмосковья по поручению губернатора Московской области проводит работу по приведению в соответствие объектов потребительского рынка и услуг. Особое внимание уделяется территориям, которые располагаются вдоль магистралей.

Всего в красной зоне находится более 1 300 объектов в более чем 50 городских округах. Более 500 объектов расположено на вылетных магистралях, из них 152 уже привели в соответствие.

Сотрудники администраций городских округов Подмосковья еженедельно проводят личные встречи с предпринимателями, предлагают переход на альтернативные торговые площади, а где возможно рассматривают порядок узаконивания предпринимательской деятельности и изменения фасада для приведения объекта в соответствие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.