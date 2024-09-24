В Химках на земельно-имущественных торгах зафиксировали рекордную стоимость лота

С 16 по 20 сентября комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с Региональным центром торгов проведен 101 аукцион по земельно-имущественным торгам. Одним из эффективно реализованных стал аукцион по аренде земельного участка площадью 22 сотки для ИЖС, расположенного по адресу: г. Химки, мкр. Сходня, кв-л. Усково. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Стартовая цена была 6 387 706,68 рублей в год. В аукционе приняли участие всего 2 претендента, но в ходе торгов итоговый размер годовой аренды увеличился в 5,5 раз и составил более 35 млн рублей.

Найти участок или помещение в Московской области можно на Едином портале торгов ЕАСУЗ.

Также в Telegram-канале Комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.