В Химках на 80% завершили строительство воспитательно-образовательного комплекса

В микрорайоне Новогорск Химок продолжается строительство воспитательно-образовательного комплекса. В одном здании будут соседствовать начальная школа и детский сад. Общая готовность объекта составляет 80%, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Работы идут к завершению. Сейчас специалисты выполняют финальные отделочные и инженерные работы, приступили к благоустройству. Открытие объекта запланировано на конец года», — отметил руководитель управления строительства Роман Глаголев.

В здании размесятся четыре класса начальной школы и восемь дошкольных групп. В каждой будет своя игровая, спальная, раздевалка и буфет, а для школьников предусмотрена отдельная столовая. Заниматься физкультурой дети будут в двух спортивных залах, а отмечать праздники они смогут в актовом зале.

Воспитательно-образовательный комплекс — важный социальный объект для Новогорска. На площади более 5 тыс. кв. м расположатся начальная школа на 100 учеников и детский сад на 170 воспитанников.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.