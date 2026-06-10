В Химках капремонт Луневской школы завершили на 70%

Капитальный ремонт Луневской средней школы в поселке Лунево городского округа Химки выполнен более чем на 70%. Работы ведут по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», завершить их планируют к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы проходят на улице Гаражной, 4а. В здании площадью 8 628,2 кв. метра задействованы 140 рабочих и одна единица техники. Строители завершили демонтаж и продолжают общестроительные и отделочные работы, ремонтируют кровлю и фасад, монтируют инженерные коммуникации. Также началось благоустройство прилегающей территории.

В рамках капитального ремонта обновят фасад и входную группу, проведут кровельные работы и внутреннюю отделку помещений. Специалисты заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери.

Кроме того, в школу поставят новую мебель и приведут в порядок территорию вокруг здания. Полностью завершить работы планируют к началу нового учебного года — 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил ответственно подойти к вопросу подготовки школ к учебному году.

«Сегодня главным большим вопросом, который мы будем обсуждать, конечно, является подготовка к новому учебному году, к школе. Это всегда ответственно, всегда волнительно. Большая президентская программа идет по капитальному ремонту. Мы это неоднократно подчеркивали. 57 школ. Мы отремонтировали большое количество школ», — сказал Воробьев.