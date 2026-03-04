В Химках достроили торговый центр с гаражом у станции Сходня

Многофункциональный торговый центр с гаражом-стоянкой ввели в эксплуатацию в микрорайоне Сходня городского округа Химки. Объект, строительство которого было заморожено на несколько лет, завершил новый арендатор участка, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Строительство здания в микрорайоне Сходня началось в конце 2010-х годов. В нем планировалось разместить торговый комплекс с гаражом-стоянкой. Однако при строительной готовности около 60% работы были остановлены.

Конструкции не законсервировали должным образом, из-за чего со временем они начали разрушаться.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.