В Химках более чем наполовину готова школа с бассейном

Продолжается строительство школы на 1 100 мест в мкр. Подрезково в Химках. На сегодняшний день стройготовность объекта достигла 62%. Рабочие выполняют фасадные работы и внутреннюю отделку помещений. Завершить объект планируется в августе 2026 года. Ход строительства контролирует Главгосстройнадзор Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Площадь школы — почти 17 тыс. кв. м. Помимо учебных классов, здесь оборудуют два спортивных зала, разделенных по возрастным группам, актовый зал на 550 мест и библиотеку. А также помещения для проектной и исследовательской деятельности, лаборантскую и выставочные пространства. Особенностью школы станет собственный бассейн.

На школьной территории в 13 гектаров появится зеленый сквер, футбольное поле, баскетбольные площадки и зоны для воркаута. Для младших школьников — специальные игровые зоны.

Образовательное учреждение возводят на территории жилого комплекса «1-й Шереметьевский», который строят в 10 км от МКАД вдоль Ленинградского шоссе. Один корпус уже сдан, всего в составе комплекса их будет пять.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области фиксируется высокий темп строительства школ. В регионе получается сдавать школы заранее, потому что 1 сентября, по словам Воробьева, — это всегда долгожданный день.

«Невозможно сдать школу 1 октября или 1 ноября. Точнее, возможно, но не нужно. Поэтому прошу вас, все, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, реагентов, как и мероприятий, посвященных новому учебному году, педсобраний, готовить заранее», — сказал губернатор.