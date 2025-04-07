В Госдуме рекомендовали россиянам не ждать массовой льготной ипотеки

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что массовая льготная ипотека не вернется в Россию, сообщает NEWS.ru .

«Напомню, что сохранились несколько видов ипотеки с господдержкой: IT-ипотека, семейная, дальневосточная, арктическая, сельская, для новых регионов и семей участников СВО», — добавил он.

Так, Аксаков рекомендовал россиянам пользоваться рядом других существующих программ и ограниченной в июле 2024 года семейной ипотекой.

По мнению председателя, она является очень важным механизмом, на который рассчитывают власти. По их расчетам, такая инициатива должна стимулировать рождаемость, и ради этого власти не жалеют средств.

В качестве примера эксперт назвал траты в эту область в 2024 году, тогда сумма составила 1 трлн 100 млрд рублей. В 2025 году планируется выделить на субсидирование процентной ставки по льготной семейной ипотеке 1 трлн 200 млрд рублей.