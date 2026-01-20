В Госдуме рассказали, на каких участках можно прописаться по месту жительства

Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин объяснил, что для регистрации по месту жительства необходим капитальный дом с прочным фундаментом и подключением к инженерным сетям, расположенный на участке с разрешенным использованием, сообщает RT .

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что для регистрации по месту жительства дом должен быть капитальным строением. К таким объектам относятся здания с прочным фундаментом, невозможностью перемещения без ущерба и подключением к стационарным инженерным сетям.

Чаплин отметил, что только дом, оформленный надлежащим образом и признанный жилым помещением, может использоваться для постоянной регистрации. Это первый необходимый шаг для оформления прописки.

По словам депутата, для постоянной регистрации подходят земельные участки, находящиеся в границах населенных пунктов и предназначенные для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства. Также регистрация возможна на землях сельскохозяйственного назначения, если разрешено садоводство и построен садовый дом, признанный жилым.

Чаплин предупредил, что нельзя зарегистрироваться на участках, предназначенных только для полевого хозяйства без права строительства, а также в некапитальных и временных постройках, таких как бытовки или вагончики, независимо от категории земли.

