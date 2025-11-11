В Госдуме предложили изменить подход к обеспечению доступного жилья

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что существующие ипотечные программы не решают проблему доступности жилья, и предложила развивать систему субсидирования аренды, сообщает АБН24 .

Цены на жилье продолжают расти, а ипотека становится все менее доступной даже с учетом государственных льгот. В Госдуме обсуждается необходимость пересмотра жилищной политики и поиска новых форм поддержки граждан.

Разворотнева отметила, что ипотека и самостоятельное строительство остаются единственными реальными способами улучшить жилищные условия. Однако, по ее словам, льготные ипотечные программы не решают проблему, а становятся тяжелым бременем для бюджета: на их субсидирование ежегодно уходит около 600 млрд рублей.

Разворотнева пояснила, что ее высказывание о выдаче жилья по факту рождения было сказано в шутку и не является реальным предложением. Она подчеркнула, что проблема доступности жилья требует системных решений, поскольку половина семей в крупных городах не может позволить себе покупку квартиры даже с ипотекой.

Депутат привела в пример зарубежный опыт, где значительная часть жилья сдается в аренду с государственной поддержкой. В России подобные механизмы только начинают внедряться, например, в Дальневосточном федеральном округе строятся дома для специалистов, сдаваемые по льготным условиям. Однако такие проекты пока не стали массовыми.

По мнению Разворотневой, государству следует развивать институт социального найма и субсидировать аренду, а не продолжать программы льготной ипотеки. Она считает, что средства, выделяемые на субсидирование ипотеки, эффективнее направить на поддержку арендаторов, которым государство обещало помощь с жильем.

