В Госдуме поддержали подмосковные единые подходы к торгам имуществом и участками

На заседании экспертного совета по защите конкуренции в сфере государственных и муниципальных закупок и закупок госкорпораций комитета Госдумы по защите конкуренции обсудили поправки к проекту закона «Об унификации торгов». Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

В заседании Экспертного совета под руководством депутата Госдумы РФ Антона Гетта от Московской области приняли участие министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева, замминистра имущественных отношений Московской области Наталия Суворинова, первый заместитель директора ГКУ Московской области «Региональный центр торгов» Ольга Воронина.

Открывая Экспертный совет Антон Гетта особо отметил, что Московская область ежегодно на Форуме-выставке «Госзаказ» представляет экспозиции, отражающие самые передовые цифровые технологии и практики в сфере торгов госимуществом, а ее представители пользуются наибольшей популярностью среди участников форума.

Подмосковье поддерживает разработку единых подходов к торгам госимуществом и земельными участками. Отсутствие единого алгоритма организации торгов и заключения по их итогам договоров приводит к злоупотреблениям недобросовестных участников торгов и, как следствие, недополучению бюджетами неналоговых доходов.

Светлана Журавлева озвучила следующие предложения Московской области к проекту Федерального закона «Об унификации торгов»:

Закрепить на законодательном уровне впервые примененную в Московской области практику по проведению всех земельно-имущественных торгов и заключению по их итогам договоров в электронной форме;

В целях централизации земельно-имущественных торгов предоставить право регионам определять единого организатора торгов;

Определить минимальный набор общих требований к составу заявки на участие в торгах;

Установить минимальные сроки заявочных кампаний для всех видов торгов;

Установить сроки внесения изменений в извещения и отмены торгов, а также сроки направления и заключения договоров по итогам торгов;

Установить обязанность заключения договора по итогам торгов с единственным участником, а также с предпоследним участником, в случае уклонения победителя от заключения договора;

Внедрить во все нормативно-правовые акты, регулирующие проведение отраслевых торгов, ведение реестра недобросовестных участников таких торгов.

«Земля — это невосполнимый ресурс и мы, как представители власти, должны заботиться о его сохранении и рациональном использовании», — резюмировала на экспертном совете министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В этой связи она предложила на законодательном уровне закрепить практику Московской области об ответственности арендатора в виде штрафных платежей при досрочном расторжении им договора аренды земельного участка, заключенного по итогам торгов, без достижения цели, для которой такой земельный участок был предоставлен.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.