В горокруге Щелково капитально ремонтируют детсад № 21

Капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 21 начался в поселке Загорянский горокруга Щелково. Здание 1977 года постройки обновляют по нацпроекту «Семья», завершить работы планируют до конца 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Здание на улице Дмитрова полностью модернизируют, чтобы создать современные и безопасные условия для детей и педагогов.

Строители уже завершили основную часть демонтажных работ. На объекте задействованы 25 специалистов. Они снимают старую штукатурку и черновую стяжку, возводят внутренние перегородки, готовят помещения к чистовой отделке. Параллельно монтируют инженерные сети и устанавливают вентфасад. Общая площадь ремонта составляет 1 465 кв. м, готовность объекта — 15%.

В дальнейшем подрядчику предстоит утеплить и обновить кровлю, выполнить облицовку фасада, заменить внутреннюю отделку, обустроить входные группы и модернизировать системы отопления, вентиляции и канализации. Также обновят пищеблок, благоустроят прилегающую территорию и закупят новую мебель и оборудование для групп и игровых зон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.