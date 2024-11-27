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В Городском округе Коломна обновляют сельские Центры досуга и культуры

В поселке Пески отремонтировали зрительный зал Центра досуга и культуры. С инициативой привести помещение в порядок к главе городского округа Коломна Александру Гречищеву обратились родители воспитанников Центра досуга и культуры «Черкизово», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В июле администрация округа заключила контракт на текущий ремонт помещения, а в ноябре большие перемены уже оценили первые зрители.

«Здесь капитально отремонтировали все силовые конструкции сцены, заменили напольное покрытие — уложили специальное, для занятий хореографией. В самом помещении зрительного зала привели в порядок пол, потолок и стены, установили акустические панели и увеличили количество светильников», — рассказал директор структурного подразделения Центра досуга и культуры в Песках Юрий Меркулов.

Обновленное помещение представили посетителям накануне Дня матери: в отремонтированном зале прошел праздничный концерт с участие творческих коллективов центра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.