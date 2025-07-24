В городском округе Клин ремонтируют спортзал стадиона «Труд»

Последний раз ремонт в спортивном зале стадиона «Труд» проводили 12 лет назад. За это время стены и пол заметно потерлись, освещение уже не дотягивает до современного уровня. Такие условия не годятся для занятий подрастающих спортсменов. В середине июня в зале начались ремонтные работы по муниципальному контракту.

«Здесь будут заниматься как и занимались наши дети, наши воспитанники секций. То есть это секция карате, футбола, большие взрослые волейболисты, также у нас занимаются здесь боксеры, лыжные гонки, когда плохая погода, они сюда приходят и играют в спортивные игры», — рассказал директор филиала «Высоковск» спортивного комплекса «Клинский» Максим Киселев.

В помещении покрасили стены, деревянный пол заменили на качественный спортивный линолеум. Поменяли потолок и провели новое освещение.

Работы осталось немного — закончить укладку линолеума, начертить разметку и поставить защитные решетки на лампы. Обновленный спортивный зал должен открыть двери для юных спортсменов в день физкультурника, 9 августа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.

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