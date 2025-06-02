В Головинском районе Москвы построят крупную поликлинику

На Онежской улице в Москве построят поликлинику на 750 посещений

В Головинском районе Москвы на Онежской улице в ближайшее время намерены начать строительство поликлиники площадью около 5 тысяч квадратных метров на 750 посещений в день, сообщает «Царьград» .

«Город придает значительную важность развитию социальной инфраструктуры, особенно в части строительства медицинских объектов. В крупнейшем районе Северного административного округа — Головинском — планируется открытие взрослой поликлиники с проектной мощностью 750 посещений в день», — заявил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В рамках Адресной инвестиционной программы планируется возвести учреждение во владении 14Б на Онежской улице. Пока здание проектируют: оно будет состоять из 4 этажей.

На первом этаже будет размещен аптечный пункт, зоны для пациентов с респираторными заболеваниями, кабинет дежурного врача и врачей-специалистов. На втором этаже разместится терапевтическое отделение, на третьем — кабинеты врачей, зоны функциональной и лучевой диагностики, на четвертом — специальное пространство для профилактических мероприятий.