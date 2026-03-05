В Голицыно построят поликлинику на 300 посещений к 2028 году

Строительство новой поликлиники в Одинцовском округе выполнено на 16%. Работы ведутся в Голицыно в рамках госпрограммы Московской области, завершить объект планируют в 2028 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строительная готовность новой поликлиники в Голицыно составляет 16%. В настоящее время на объекте продолжаются монолитные и общестроительные работы.

Возведение медучреждения ведется по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.