В ГД предложили предупреждать родственников владельцев о риске потери участка
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву, в котором предложил обязательно информировать родственников владельцев заброшенных земельных участков об их возможном изъятии, сообщает РИА Новости.
С 1 марта в стране вступит в силу закон об изъятии неиспользуемых земель. Он направлен на вовлечение в оборот заброшенных участков и стимулирование эффективнее использовать землю. По нему на освоение дается три года с момента покупки или с марта 2025 года, если он уже находится в собственности.
«Прошу рассмотреть возможность введения механизма информирования родственников собственников таких земель о возможном изъятии», — говорится в обращении.
Депутат уточнил, что подобная мера позволит предотвратить несправедливые случаи, когда земля, которая была в семье в собственности десятилетия, изымается только потому, что пожилой владелец не может ухаживать за ней, а его родственников не уведомили об этом.
Подавать иски в суд об изъятии могут органы местного самоуправления, при этом не нужно предварительное согласование с прокуратурой.
Под изъятие подпадают земли, которые собственник не использует по назначению три и более лет. Это участки, заросшие сорняками, деревьями или кустарниками. Они могут быть переданы другим лицам, например, многодетным семьям или по спецпрограммам.