В ГД предложили предупреждать родственников владельцев о риске потери участка

С 1 марта в стране вступит в силу закон об изъятии неиспользуемых земель. Он направлен на вовлечение в оборот заброшенных участков и стимулирование эффективнее использовать землю. По нему на освоение дается три года с момента покупки или с марта 2025 года, если он уже находится в собственности.

«Прошу рассмотреть возможность введения механизма информирования родственников собственников таких земель о возможном изъятии», — говорится в обращении.

Депутат уточнил, что подобная мера позволит предотвратить несправедливые случаи, когда земля, которая была в семье в собственности десятилетия, изымается только потому, что пожилой владелец не может ухаживать за ней, а его родственников не уведомили об этом.

Подавать иски в суд об изъятии могут органы местного самоуправления, при этом не нужно предварительное согласование с прокуратурой.

Под изъятие подпадают земли, которые собственник не использует по назначению три и более лет. Это участки, заросшие сорняками, деревьями или кустарниками. Они могут быть переданы другим лицам, например, многодетным семьям или по спецпрограммам.