В Финляндии начали отказываться от строительства малогабаритного жилья

Финляндия начала выходить из затяжного кризиса на рынке строительства жилья. Эксперты отмечают стабилизацию стоимости возведения, уменьшение процентных ставок, охлаждение инфляции и подросший за три года значительный отложенный спрос, сообщает РБК .

Как пишет издание Yle, девелопер SRV реализует первый жилой проект в Финляндии за последние три года. Представитель застройщика рассказал, что свыше 50% квартир в проекте для города Эспоо было продано или зарезервировано.

При этом специалисты не ожидают резкого роста. Хотя спрос на новое жилье в растущих финских городах на сегодняшний день в два раза выше, чем за последние два года, но на рынке остается порядка 6000-8000 нераспроданных малогабаритных квартир.

Главный экономист Строительной промышленности Финляндии Юони Вихмо уточнил, что данные квартиры были «заморожены» в качестве залогов по кредитам. Это напрямую влияет на возможность стройкомпаний начинать новые проекты. При этом интерес покупателей к инвестстудиям сильно упал, а квартир семейного формата катастрофически не хватает на рынке жилья.

По словам финских экспертов, чем ниже в стране процентные ставки, тем больше возводят небольших квартир для инвесторов. Но с увеличением ипотечных ставок с 2022 года строительство малогабаритных квартир затормозилось. Так произошло из-за подорожания кредитов для застройщиков и общей рецессии экономики, которая отмечалась в 2023 году.

Кроме того, эксперты не спешат давать оптимистичные прогнозы. Заинтересованность в малогабаритном жилье в стране во многом зависит от иммиграции. Однако Финляндия недавно серьезно ограничила и усложнила этот процесс.