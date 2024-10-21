В филиал школы № 11 в Долгопрудном начали привозить необходимое оборудование

В подмосковном Долгопрудном завершается капитальный ремонт филиала школы № 11 (бывшая школа № 15) на ул. Первомайская, дом № 50/4. Временно исполняющий полномочия главы округа Долгопрудный Роман Истомин и первый замминистра строительного комплекса Московской области Марат Сибатулин провели совместный обход объекта и контроль выполнения работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Здание школы, где обучаются дети с особенностями развития, было построено еще в 1962 году. Из-за ветхости строения и возникающих сложностей работ изначально планируемый капитальный ремонт фактически перерос в строительство объекта с нуля.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023–2027 годы.

С представителем подрядчика Марат Сибатулин и Роман Истомин осмотрели помещения школы, обсудили проектно-сметные вопросы и детали завершающегося строительства.

«К школе мы приступили в конце марта. В процессе были выявлены конструктивные сложности. В ходе работ были заменены полностью несущие конструкции и перекрытия, выполнена предчистовая отделка, идет поставка оборудования пищеблока», — подвел итог мероприятия Марат Сибатулин.

Он добавил, что в ходе работ возникли трудности с подачей отопления.

«Дали пробный пуск тепла, выявили протечки, которые подрядчик устранит, и на следующей неделе отопление будет запущенно в полном объеме. В декабре завершим работы, а в начале следующего года детишки пойдут в свою школу», — добавил Сибатулин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за пять лет масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей региона.

«Наши рабочие группы проводили анализ всех самых уязвимых мест в части подготовки к осенне-зимнему периоду. Масштаб этих работ очень заметный — модернизация котельных, сетей и третье важное слагаемое — внимание состоянию самих домов, особенно малоэтажных, которое далеко не всегда оптимальное. Наша задача сегодня — проанализировать и взять на контроль эту работу», — заявил Воробьев.